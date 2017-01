Guimarães: Pencelo vai receber mais quatro obras

A ampliação do cemitério de Pencelo, a construção da Casa Mortuária e as requalificações da Rua Engenheiro Duarte Amaral e do Parque Industrial de Selho S. Lourenço são as obras que a Câmara Municipal de Guimarães vai realizar proximamente nesta área territorial do concelho, depois do presidente do município, Domingos Bragança, ter inaugurado ontem a primeira fase da requalificação do edifício sede da junta de freguesia.



“Esta é a casa comum dos nossos concidadãos de Pencelo, que têm hoje um espaço com mais condições e mais conforto, o que reforça também o sentido de pertença e de identidade. Criamos situações de desenvolvimento num espaço de formação cívica e de reunião. A sede de junta é vossa”, disse o responsável pela autarquia, que brevemente irá reunir-se com empresários do Parque Industrial no sentido de dar a conhecer o projecto que irá “requalificar profundamente” uma área de indústria que é partilhada, igualmente, por freguesias vizinhas.



A construção da Casa Mortuária, que ocorrerá durante o ano de 2017, terá cerca de 40 lugares sentados e aproximadamente 100 metros quad rados de área. Será dotada de instalações sanitárias independentes e zona de aparcamento de viatura fúnebre, realizando-se em breve, igualmente, a obra a ampliação do cemitério.



Esta empreitada, com cerca de 1.150 metros quadrados, vai permitir a criação de mais 130 sepulturas. A nível rodoviário, a Câmara Municipal de Guimarães irá proceder à requalificação da Rua Engenheiro Duarte do Amaral, uma via municipal com cerca de 2,2 quilómetros de extensão, estando o projecto em execução.



A realização da obra contempla a repavimentação, construção e requalificação de passeios, bem como a criação de zonas de estacionamento. “Com a concretização destas intervenções, atingiremos um patamar de desenvolvimento muito bom, pois tratam-se de ambições antigas e de importantes investimentos. É uma enorme satisfação ver os compromissos assumidos e honrada a palavra dada pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Guimarães às pessoas de Pencelo”, referiu Firmino Carneiro, presidente de junta de freguesia, que salientou o “sentido de cooperação” demonstrado pelo município nos diferentes projectos.

