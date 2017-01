Município de Ponte de Lima recorre à nova tecnologia LED

autor Redacção num. de artigos 30941

O Município de Ponte de Lima vai recorrer à nova tecnologia LED, permitindo a expansão e remodelação da iluminação pública. Parceria resulta do contrato de concessão das redes em baixa tensão, que foi assinado com a EDP Distribuição - Direcção Redes e Clientes do Norte

Ao abrigo deste protocolo, a EDP Distribuição inaugurou mais três novos postos de transformação no concelho, nomeadamente dois em Navió e um em Refoios do Lima.



A inauguração dos três novos postos de transformação contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Gaspar Martins, e do director de Redes e Clientes Norte, Mário Guimarães.

Na freguesia de Navió, a colocação destes dois novos postos de transformação vão melhorar a qualidade de serviço de energia eléctrica aos moradores dos lugares de Aldeia, Cachada, Deveza, Ferreira, Fojo, Igreja, Monte e Vilar de Rei.



Em Refoios do Lima serão beneficiados os moradores dos lugares de Casa Nova e Panascal.

Estes três postos de transformação têm uma potência instalada total de 420KVA, distribuída por três novos transformadores com uma potência de (160+160) KVA em Navió e 100KVA em Refoios do Lima. Para o efeito foram construídos 1200 metros de rede de média tensão, 2000 metros de rede de baixa tensão, o que representou um investimento total de 190 mil euros.



As melhorias com estas novas infraestruturas abrangem dezenas de clientes, sendo eliminadas as quedas de tensão provocadas pelo aumento do consumo e pela distância ao antigo posto de transformação, bem como a diminuição das interrupções eléctricas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas