Bebés e livros convivem alegremente na Bebéteca de Famalicão

autor Redacção num. de artigos 30943

Em Vila Nova de Famalicão, nunca é cedo demais para as crianças conhecerem os livros e entre brincadeiras diversas aprenderem a folheá-los, a sentirem o seu cheiro e as suas texturas coloridas. É assim que decorrem as atividades na bebéteca, um espaço de “leitura” para bebés até aos dois anos de idade, criado na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.



É neste espaço atraente, com mobiliário colorido, almofadas, puffs e uma coleção de obras bastante especial que muitas crianças exploram pela primeira vez o livro. E foi aqui que as quase vinte crianças da creche da “Mais Plural” conviveram na quinta-feira, com os livros e as histórias que saíam de dentro deles. Enquanto, Rosário Oliveira e Marta Ribeiro, duas das técnicas da biblioteca iam dando voz e dramatizando a história “Quem conduz?” de Leo Timmers, as crianças muito atentas imitavam os sons e os gestos da história.



Para Cátia Araújo, educadora da “Mais Plural”, a bebéteca cumpre uma função “muito importante”. “Nós valorizamos muito o contacto das crianças desde tenra idade com os livros e com a leitura e proporcionar-lhes estes momentos fora da instituição acaba também por ser muito importante, até para eles conhecerem novos espaços”, afirma a responsável, que quando pode faz questão de trazer as crianças até à bebéteca.



“É a primeira vez que estou aqui com este grupo, mas já vim cá diversas vezes com outras crianças, pois nunca é demais regressar para novas aventuras”, salienta, acrescentando que “elas gostam muito deste tipo de atividades, porque lhes desperta muito interesse e curiosidade. É um espaço que lhe diz muito e eles recordam-se mais tarde dos momentos que passaram aqui e de episódios muito específicos como as dramatizações, a questão de pintar as mãos, etc. São experiências muito significativas para eles”, acrescenta ainda.



Refira-se que só em 2016 mais de meio milhar de crianças participaram em atividades da biblioteca municipal.



De acordo com a diretora da Biblioteca Municipal, Carla Araújo, “o objetivo é motivar, desde cedo, as crianças para a linguagem oral e escrita de forma harmoniosa, envolvendo os bebés no contacto com o livro impresso, através da leitura de histórias em voz alta, da exploração de imagens e do manuseamento dos livros”.



As sessões da Bebéteca decorrem uma vez por mês para as instituições do concelho e famílias. Os bebés só podem entrar na Bebéteca acompanhados por um adulto que deve permanecer no espaço no decorrer da atividade. Máximo de 12 bebés por sessão. Mais informações através do número: 252 312 699.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas