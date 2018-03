ABC/UMinho abre fase final no Sporting e fecha com deslocação à Luz

Dia 19 de Maio, é em casa do Benfica, no Pavilhão da Luz 2 que o ABC/UMinho encerra o campeonato nacional Andebol 1. No arranque da fase final, dia 24 de Março, os academistas vão também a Lisboa, ao Pavilhão João Rocha, em visita ao líder isolado Sporting.

Do ponto de vista dos jogos grandes no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC defronta em casa dia 21 de Abril, o Benfica, dia 28 de Abril o Sporting e a 12 de Maio, o FC Porto.

Feita a divisão por dois dos pontos averbados na fase inicial, o ABC/UMinho tem arranque da fase final em quarto lugar, com 32 pontos, em visita ao Sporting, líder isolado com 38.



A?quarta posição constitui um perfil que, em princípio, parece adequar-se às condições que o emblema minhoto dispõe, em comparação com os primeiros três - qualquer um em situação de disputar o título, mas com o Sporting a depender apenas de si mesmo.

Mesmo tendo em conta os dias de recuperação física que podem devolver uma melhor condição a jogadores dos academistas que evidenciam desgaste, parece pouco provável que a equipa de Braga possa a 24 de Março ir a Lisboa capaz de surpreender os leões.



A ronda inaugural da fase final tem, aparentemente, tudo para um acentuar do fosso pontual que separa os três grandes. Na recepção do Benfica ao Madeira SAD é, no mínimo, pouco expectável uma veleidade dos insulares e o mesmo no que concerne à curta deslocação do FC Porto a Avanca.

Na jornada derradeira, o jogo que opõe no Dragão o FC Porto ao Sporting, mesmo vista a dois meses de distância, parece ser o que pode reunir mais motivos de interesse no que concerne à luta pelo título, sendo esta ronda no plano das apostas, pelo menos aparentemente, mais favorável ao Benfica que vão fechar este Andebol 1 em casa, diante do ABC/UMinho.