Alunas da EPATV com voluntariado de beleza na Santa Casa de Vila Verde

As UCCIs da Santa Casa de Vila Verde receberam a visita de uma turma de alunas do curso de Estética da Escola Profissional Amar Terra Verde que trouxe uma manhã diferente às utentes com manicura que embelezou ainda mais a vida destas mulheres.



A visita começou com música tradicional, tocada pelas mãos de uma das jovens alunas e cantada pelo grupo destas jovens, minhotas, que encantaram todos os utentes e doentes das Unidades e acima de tudo trouxeram à lembrança tempos antigos da infância e de vivências durante a vida.



A segunda parte deste ato voluntário trouxe o embelezamento das utentes. Mesmo já com idades avançadas continuam com a vaidade e foram presenteadas com uma manicure por parte destas jovens profissionais que mimaram as utentes com pintar de unhas e conversas que enchem o coração.



Obrigado às jovens que trouxeram este momento fantástico às nossas utentes. Momentos simples que fazem a diferença no dia-a-dia de todos eles. Nós sabemos o quão é importante abrir as portas das unidades às pessoas com bom coração. Agradeço em nome da equipa todo o empenho da profe3ssora e deste grupo de jovens fantásticas, palavras de Bento Morais em comunicado.



Obrigado a estas maravilhosas meninas que nos trouxeram este momento tão bom. Estão muito bonitas as minhas unhas, ouvia-se de o desabafo de uma utentes com um sorriso de emoção.

No final houve retrato para eternizar o momento e a certeza que mais momentos deste virão. Gestos simples que fazem a diferença.