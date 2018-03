Alunos do Externato Delfim Ferreira voltam a vencer Olimpíadas da Química

O Externato Delfim Ferreira de Riba dAve, Vila Nova de Famalicão, voltou a vencer ontem as Olimpíadas da Química Mais 2018, dinamizadas pelo Departamento de Química da Universidade do Minho (UMinho). O 2.º lugar foi arrecadado pela Escola Secundária de Barcelos e o 3.º pela Escola Secundária Camilo Castelo Branco, também de Vila Nova de Famalicão.

Acompanhados pela professora Clarisse Vieira, os alunos Diogo Sampaio, Marco António Ribeiro e Rui Pedro Rodrigues, do Externato Delfim Ferreira de Riba dAve, Vila Nova de Famalicão, mostraram-se, ontem, super contentes por mais um prémio alcançado.



Marco António é um craque da Química. Há vários anos que participa nas Olimpíadas da UMinho, primeiro na edição Júnior e agora na edição Mais - desenhada para alunos do secundário (10.º e 11.º anos de escolaridade).

Já o ano passado tinha saído vencedor das Olimpíadas da Química Mais e este ano voltou a repetir a proeza, mas com novos colegas, já que os do ano passado se encontram a frequentar o 12.º ano. Ganhou a semi-final na UMinho e depois agarrou também o primeiro lugar na final nacional. Seguem-se agora as Olimpíadas Internacionais da Química, que vão ter lugar na República Checa e Eslováquia, regressando ao seu país de origem.



Sou um maratonista nisto, confessou. Adoro a Física e a Química, é a minha área de eleição e é verdadeiramente a minha paixão, contou, entusiasmado, apontando que esta é uma área presente em tudo e está em todo o lado. Nós, como cientistas, temos esta necessidade de procurar e de conhecer e tentar interpretar todos os fenómenos que nos rodeiam e é isso que nos move e que me faz, a mim, particularmente estar aqui, disse, já com a certeza de querer um dia prosseguir estudos nos Estados Unidos da América.

A professora Clarrise acompanhou ontem pela segunda vez os alunos do externato onde lecciona. O Externato gosta de participar neste tipo de actividades, mas quem realmente impulsiona esta participação são, de facto, os próprios alunos, garantiu.

Na minha opinião as áreas da Física e da Química estão cada vez mais a ganhar interesse por parte dos alunos, até porque são áreas que estão em tudo o que faz parte da nossa vida e que, em termos de futuro, são uma excelente aposta, sublinhou a docente.



Licenciatura em Química da UMinho é uma das mais procuradas do país



A Química está a ganhar cada vez mais adeptos, gerando um maior interesse por parte dos alunos do ensino secundário. Isso mesmo foi possível observar, ontem, na semi-final das Olimpíadas da Química Mais 2018, realizada pela segunda vez na Universidade do Minho (UMinho), onde os alunos participantes de várias escolas da região mostram o seu talento especial nesta disciplina.

Joana Peixoto, da Escola Secundária Henrique Medina, do concelho de Esposende, participou nas Olimpíadas de Química pela segunda vez. Decidi vir mais uma vez a esta iniciativa porque o ano passado achei que foi muito divertido, confessou à reportagem do jornal Correio do Minho, indicando que esta é uma área muito interessante precisamente porque se trata de uma ciência exacta - e é disso que eu gosto, disse.



Para a aluna Leonor Brito a Química é fascinante. Ainda não sei muito bem o que quero seguir no ensino superior, mas tenho a certeza das áreas em que quero continuar os meus estudos: na área de Química ou Biologia, indicou, revelando que o que realmente a mais apaixona é o ambiente laboratorial e a possibilidade de poder realizar experiências e de interpretar os resultados.

Para muitos dos alunos do ensino secundário da região que ontem participaram nesta edição das Olimpíadas da Química, a iniciativa é além de divertida, uma forma de perceber as várias potencialidades desta área em termos profissionais também.

Esta é, sem dúvida, uma maneira mais divertida de abordar esta área, proporcionando-nos essa diversão e, simultaneamente, uma aprendizagem, referiu Diana Correia.



Manuela Raposo é a directora da Licenciatura em Química da UMinho e uma das responsáveis da organização do evento, que começou há 15 anos, nessa altura apenas dedicada aos alunos do terceiro ciclo (do 7.º ao 9.º ano de escolaridade), mas hoje já para os alunos do ensino secundário.

O nosso principal objectivo é cativar o interesse pela Licenciatura em Química, frisou a responsável, considerando que, além do conhecimento em relação à ciência - que não é só para formar professores e investigadores - o evento serve também para desmistificar esta disciplina científica. Esta é uma ciência fundamental e básica, que está no centro de vários tipos de áreas científicas, desde a Física às engenharias, Nanotecnologia, Biologia e Medicina, e os licenciados são hoje muito procurados pelas empresas, destacou.