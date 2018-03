Areias de Vilar acolhe prova do Circuito Regional de BTT do Desporto Escolar

No próximo sábado, no Centro Hípico Irmão Pedro Coelho, em Areias de Vilar - Barcelos, vai decorrer a segunda prova do Circuito Regional de BTT do Desporto Escolar.

A competição vai ser disputada em circuito fechado, com nível de dificuldade ajustado ao público-alvo, funciona como Campeonato Regional e vai apurar os alunos concorrentes aos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar.

A organização, sob responsabilidade da Escola Secundária de Barcelinhos, prevê cerca de 350 participantes, em representação de 24 grupos de 18 escolas e agrupamentos com a modalidade de BTT.

Ontem, decorreu a apresentação no auditório dos Paços do Concelho de Barcelos, com as presenças da vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro, do vereador do Desporto, Francisco Rocha, do director da Escola Secundária de Barcelinhos, António Carvalho e de Liberto Reis, professor que assume coordenação.



Na edição de 2017 tinham participado 22 escolas e 25 equipas. Em relação às edições anteriores, há um ligeiro decréscimo de participantes, que se deve a opções administrativas, disse Liberto Reis. Referindo-se à mudança das imediações do Estádio Municipal para o Centro Hípico, o docente considerou que, se na localização anterior havia melhores infraestruturas logísticas, em Areias de Vilar há um terreno mais adequado ao BTT.

Adiante, vincou a adesão dos alunos empenhados da Escola Secundária de Barcelinhos, estendendo essa consideração tanto aos que vão integrar a equipa de competição em representação daquele estabelecimento de ensino como aos que vão fazer parte do staff organizativo, designadamente em funções como as de comissários de prova.



Sobre a circunstância de, nesta edição, ao Circuito Regional de BTT do Desporto Escolar se acrescentar o Campeonato Regional que apura para os campeonatos nacionais do desporto escolar, aquele responsável esclareceu que tal vai ter como consequência incluir no programa um almoço e deslocação para a parte da tarde da cerimónia de entrega de prémios.

A vice-presidente da autarquia, Margarida Saleiro, elogiou a organização da Escola Secundária de Barcelinhos e explicou o apoio do município a este evento pela sua importância na promoção da mobilidade sustentável e de estilos de vida saudáveis.

Além disso, lembrou que, no âmbito do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Barcelos foi eleito o projecto 'Barcelos Sobre Rodas' que vai permitir a prática de BTT mesmo a alunos que não disponham de capacidade económica para comprar bicicletas adequadas a esta modalidade.