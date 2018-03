"As empresas não estão a aproveitar cérebros capazes de mudar o mundo"

Estamos a formar gente boa e capaz de mudar o mundo e, no entanto, não lhes são dadas as oportunidades de o fazer. O alerta deixado ontem pelo físico Carlos Fiolhais, da Universidade de Coimbra, na abertura do primeiro encontro Fibrenamics Impulse sob o tema Criar o Futuro: A tecnologia e o seu impacto na sociedade que decorreu no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.

Para o físico, apesar dos avanços registados no âmbito da ciência e inovação, na formação de doutorados e no número de publicações científicas publicadas, o país continua a deixar fugir os seus cérebros para o estrangeiro. Os cientistas portu- gueses estão espalhados por todo o mundo, desde a China, ao Japão até aos EUA. Não estamos a reconhecer o valor das pessoas. É preciso criar oportunidades nas universidades, mas, sobretudo, nas empresas que de- vem olhar para o emprego científico como valor acrescentado.



Carlos Fiolhais afirmou que Portugal tem de desenvolver mais exemplos de ligação entre ciência, ensino superior e indústria, apontando exemplos como o do Fibrenamics que podem e devem proliferar, defendendo ainda o recrutamento de jovens cientistas e engenheiros não apenas no sector público, mas principalmente no sector privado.

Ora, esta primeira edição do Fibrenamics Impulse, que visou aproximar os meios académico e empresarial, na procura e implementação de respostas aos desafios societais emergente, marca uma nova fase da plataforma no fomento à análise de tendências da sociedade e tecnologia e no incentivo às empresas para os desafios que o futuro apresenta, ajudando-as a converter essas oportunidades em negócios. A Fibrenamics tem trabalhado nos últimos 7 anos a transferência de conhecimento universidade-empresa, agregando mais de 250 parceiros, tendo sido, recentemente reconhecida pela UE como um caso de estudo neste domínio, tendo em conta os resultados obtidos neste âmbito e a metodologia inovadora que implementou.



Na ocasião, o presidente da câmara de Guimarães, Domingos Bragança, falou do tempo deslumbrante que vivemos no domínio da ciência. Porém, alertou que essa evolução científica e tecnológica deve ter em conta a construção de uma sociedade de bem-estar e de saúde que terá que ter em conta os nossos recursos naturais do planeta, ou seja, a sustentabilidade ambiental.