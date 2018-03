As mulheres no Desporto foi tema de tertúlia na Cidade Europeia do Desporto 2018

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o município de Braga promoveu uma tertúlia subordinada ao tema As mulheres no Desporto. Realizada na Cidade Desportiva do SC Braga, este foi mais um evento integrado na programação da Cidade Europeia do Desporto 2018 e contou com a parceria da ACES Europe, da ACEB e do SCBraga.

Para abordar a temática, esteve um painel composto por Rute Costa (guarda-redes da equipa feminina do SCBraga) Aurora Costa (ex-atleta olímpica), Mariana Machado (atleta de atletismo do SC Braga), Ana Catarina Sousa (árbitra internacional) e Filipa Oliveira (treinadora da formação do SC Braga). A moderar a tertúlia esteve a jornalista do jornal Correio do Minho, Joana Russo Belo.

Este debate levou cerca de uma centena de pessoas à Cidade Desportiva, que tiveram ainda a oportunidade de fazer algumas questões às oradoras.