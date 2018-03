As mulheres no Desporto foi tema de tertúlia

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Município de Braga promoveu ontem, dia 8 de Março, a tertúlia subordinada ao tema As mulheres no Desporto. Realizada na Cidade Desportiva do SCBraga, este foi mais um evento integrado na programação da Cidade Europeia do Desporto 2018 e contou com a parceria da ACES Europe, da ACEB e do SCBraga.



Para abordar a temática interessante, o Município contou com um ilustre painel composto por Rute Costa (guarda-redes da equipa feminina do SCBraga) Aurora Costa (ex-atleta Olímpica), Mariana Machado (atleta de atletismo do SC Braga), Ana Catarina Sousa (árbitra internacional) e Filipa Oliveira (treinadora da formação do SC Braga). A moderar esta tertúlia esteve a jornalista do Correio do Minho, Joana Russo Belo.



Este debate levou cerca de uma centena de pessoas à Cidade Desportiva, que tiveram ainda a oportunidade de fazer algumas questões às oradoras.