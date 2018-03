Barcelos candidata-se às 7 Maravilhas à Mesa

O município de Barcelos formalizou candidatura às 7 Maravilhas à Mesa, propondo a concurso o melhor do património gastronómico, do vinho e do turismo do concelho.

O galo assado à moda de Barcelos, um roteiro de experiências únicas relacionado com a olaria e a riqueza do património material e imaterial, com destaque para a Feira Semanal, são os alicerces desta candidatura apresentada pelo Município, tendo como pano de fundo a recente integração da Rede das Cidades Criativas da UNESCO.

O programa 7 Maravilhas à Mesa promove, desde 2007, os valores da identidade nacional.

O tema escolhido para este ano foi 7 Maravilhas à Mesa, que inclui gastronomia, vinhos e azeites e roteiros turísticos.



Tendo em conta as enormes potencialidades de Barcelos nestes domínios, o município efectuou esta candidatura com o objectivo de promover os seus melhores produtos e ver reconhecida a riqueza do seu património.

Na categoria de Gastronomia, no património carne e caça, o município sugere o famoso galo assado à moda de Barcelos, especialidade que remete para a lenda do Galo.

Na categoria de Vinhos e Azeites, Barcelos concorre nos vinhos brancos e tintos, com exemplares produzidos em quintas do concelho das castas Loureiro/Alvarinho e Vinhão, respectivamente.

Na categoria de roteiros, a candidatura do município apresenta propostas em quatro domínios: Património Histórico, Cultural e Natural (Torre Medieval), Museus (Museu de Olaria), Eventos de Afirmação Local (Feira Semanal) e Experiências Únicas (modelação em barro e pintura de cerâmica).