Barcelos: Projecto da EM 505 vai ser reformulado

A Câmara Municipal de Barcelos já deu início à reformulação do projecto de reabilitação da estrada municipal (EM ) 505, entre as freguesias de Barcelinhos e Carvalhas, aprovando, para o efeito, o programa preliminar e a equipa pluridisciplinar constituída por técnicos municipais.

Pretende-se reformular um projecto elaborado em 2008 por uma empresa externa, que não tinha sido aprovado pelo executivo camarário.



O programa preliminar da reformulação do projecto daquela via municipal contempla trabalhos preparatórios e de estaleiro, traçado rodoviário, pavimentação da faixa rodoviária em betuminoso e bermas em cubo de granito azul (11x11 cm), drenagem de águas pluviais, equipamentos de sinalização e segurança e iluminação pública, bem como outros trabalhos considerados necessários.

A Câmara Municipal de Barcelos decidiu, também, avançar com a elaboração de um projecto de valorização da Feira de Barcelos, que contempla a reabilitação das instalações sanitárias do Campo da Feira e do Jardim das Barrocas, tendo aprovado, também, na última reunião ordinária do executivo, a respectiva equipa multidisciplinar.



Este projecto insere-se na candidatura da Câmara Municipal de Barcelos à linha de apoio à sustentabilidade do turismo, que se encontra em curso, e que prevê um investimento na ordem dos 300 mil euros.

O programa de intervenção propõe a reorganização e modernização daquele Campo da Feira, com a reabilitação não só das instalações sanitárias, mas também das tendas, delimitação no pavimento das áreas de ocupação e instalação de uma casa móvel para abrigo da equipa de fiscalização e posto de informação.