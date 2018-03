Biblioteca Municipal de Esposende promove Hora do Conto para famílias

No âmbito do projeto Leitura em Família, a Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, de Esposende, promoveu, no dia 11 de março, mais uma sessão da Hora do Conto.



A iniciativa, que decorreu nas instalações da Biblioteca e registou lotação esgotada, esteve a cargo d O Som do Algodão. A magia e a fantasia estiveram sempre presentes numa sessão que envolveu os participantes em torno de pequenos enredos das criaturas que habitam o imaginário dos mais pequenos, como os dragões, feiticeiras e bruxas.



Na era do digital, da globalização, adultos, jovens e crianças vivem cada vez mais isolados pela tecnologia pelo que a leitura partilhada, de preferência com a família ou amigos, em casa, na escola ou na biblioteca, tem um papel determinante na criação de laços familiares e na socialização com espaços culturais. É neste contexto que surge, em 2015, o projeto Leitura em Família, que tem vindo a crescer e a ganhar cada vez mais público. Tem como principais objetivos promover a leitura em família, contribuir para o fortalecimento de hábitos de leitura, trocar experiências que apoiem o desenvolvimento da criatividade e da fantasia e contribuir para fortalecer os laços familiares.



As sessões para famílias acontecem sempre ao domingo à tarde, e a participação é livre, carecendo de marcação prévia, através do e-mail biblioteca.municipal@cm-esposende.pt ou do telefone 253 960 181.