Braga está em alerta laranja devido ao mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias, o agravamento das condições meteorológicas, salientando-se:

Vento com rajadas ate 100 km/h, em especial no litoral, podendo atingir 120 km/h entre as 17h59 de Sábado dia 10 e as 02h59 de Domingo dia 11 de Março;

Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, entre as 23h59 de Sábado dia 10 e as 05h59 de Domingo dia 11 de Março.



A Divisão Municipal de Protecção Civil recomenda à população que tome as necessárias medidas de prevenção e adeque os seus comportamentos.