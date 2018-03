Bruno Fernandes é o único candidato à liderança do PSD de Guimarães

Bruno Fernandes lidera a única lista candidata às eleições para a comissão política da Secção de Guimarães do PSD, que se realizam no próximo sábado, dia 10 de Março.

O candidato à liderança do PSD local entende que Guimarães necessita urgentemente de uma outra gestão municipal e acima de tudo de um novo rumo, pelo que se propõe continuar a consolidar uma alternativa de poder.

Na apresentação da sua candidatura, Bruno Fernandes expressou respeito pelo resultado das últimas eleições autárquicas no concelho, considerando que apesar de termos aumentado a nossa representatividade, é certo que os vimaranenses escolheram outro projecto.



O futuro líder concelhio do PSD garante que seremos uma oposição política construtiva, com base no programa eleitoral da Coligação Juntos por Guimarães, ao mesmo tempo que vamos trabalhar para que este novo ciclo represente o virar de página que fará bem a Guimarães.

Alega Bruno Fernandes que Guimarães precisa de virar a página, tendo na gestão de S. Clara novos protagonistas e novas estratégias para o desenvolvimento do nosso concelho.

O candidato apontou como objectivo do seu mandato o reforço da implantação do PSD nas freguesias, pelo que entende que se deve apoiar de uma forma permanente aqueles que nos representam nas Juntas de Freguesia e nas Assembleias de Freguesia.



Outro dos propósitos da nova comissão política concelhia do PSD de Guimarães é estimular a regeneração do partido com respeito pelo seu passado, garantindo a necessária interligação geracional através do envolvimento de todos os militantes neste novo ciclo político.

Bruno Fernandes sucede na liderança do PSD de Guimarães a César Teixeira, entendendo o futuro presidente da comissão política que há um património partidário e autárquico muito importante ao qual esta comissão política vai dar continuidade.

Bruno Fernandes, eleito vereador na Câmara Municipal nas últimas eleições autárquicas, integra a actual comissão política concelhia do PSD e foi, no mandato autárquico anterior, presidente da Junta de Freguesia de S. Torcato.