Bruno Viana: "Vou dar o meu sangue e a minha alma até ao final do contrato"

É oficial. O central Bruno Viana está em definitivo ligado ao SC Braga até 2023, depois de ter chegado a acordo com a SAD arsenalista, que accionou a opção de compra do brasileiro, assegurando a contratação do defesa ao Olympiacos, clube pelo qual Bruno Viana chegou por empréstimo a Braga, no passado mês de Julho. O contrato vai ligar o brasileiro, de 23 anos, ao emblema bracarense durante as próximas cinco temporadas desportivas, ou seja, até 2022/23.

Em nota publicada no site oficial, a SAD do SC Braga explica a decisão por entender que o internacional sub-20 brasileiro se enquadra no projecto de evolução e nos objectivos actuais e futuros da equipa, tendo decidido avançar de imediato para a sua aquisição, accionando a cláusula de opção que tinha ficado estipulada no contrato de cedência do jogador.



Em declarações ao site oficial, Bruno Viana explicou que a decisão não foi, exclusivamente, minha, conversei com a minha família, a minha esposa e a minha filha, e quis o que fosse melhor para elas. Foi uma decisão conjunta, para a qual também contou o que eu penso, claro. Ouvi o meu empresário e disse-lhe que quero continuar a servir esta camisola, pela qual vou dar o meu sangue e a minha alma até ao final do contrato, sublinhou o central.

Bruno Viana revela que a primeira época em Braga superou as minhas expectativas, confessando que desde Julho venho somando bons números, tanto em jogos como em golos, mas estou convencido de que é possível superar e que vêm coisas melhores ainda.



Sinto-me bem, sinto-me bem no clube, sinto-me bem na cidade. Onde vou, dou-me bem, portanto estou feliz aqui. Pela minha humildade e pelo meu desempenho julgo que consegui cativar os adeptos. O SC Braga abriu-me portas e é uma casa que respeito muito, referiu Bruno Viana, admitindo ser um jogador diferente, muito mais confiante e com mais vontade de ajudar dentro de campo, mudança na qual o mister tem sido muito importante e tem-me transmitido confiança, rematou o central brasileiro.