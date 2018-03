Business Summit acrescenta valor a ecossistema empreendedor do Ave

O Multiusos de Guimarães é palco nos próximos dois dias da 1.ª edição do Business Summit - Nova Economia. O evento será realizado no âmbito dos projectos do Sistema de Apoio às Acções Colectivas, nomeadamente, IN.AVE Empreende, IN.AVE Qualifica e IN.AVE Globaliza, aprovados pelo Programa Operacional Regional do Norte e integrados na Rede de Empreendedorismo do Ave IN.AVE.

Atendendo à especificidades e características do tecido empresarial da região do Ave, a CIM do Ave seleccionou três domínios da estratégia regional de especialização inteligente - Norte 2020 que se identificam com as actividades económicas da região: Cultura, Criação e Moda e Sistemas Agroambientais e Alimentação, a que associa como área transversal das iniciativas a apoiar o domínio de Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços de Turismo.



O objectivo central da Rede IN.AVE é a dinamização do ecossistema empreendedor do Ave, favorecendo e criando sinergias no apoio ao empreendedorismo de base local.

É fundamentalmente pôr actores diferentes a falarem uns com os outros. Os empresários estão nas suas empresas, os jovens que têm as suas ideias estão nos seus locais e o que estes contextos trazem de valor acrescentado é juntar as pessoas que possam partilhar experiências, identificar alguns inconvenientes que a montagem do negócio implica. Essa deve ser a preocupação maioritária dos vários agentes ajudar a criar negócios para que possa ser criado emprego no território, explicou Rosário Azevedo, secretária executiva da CIM do Ave, na apresentação da 1.ª edição do evento Business Summit que decorreu ontem, na sede da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), em Guimarães.



O Business Summit - Nova Economia pretende criar um espaço de confluência de interesse dos empreendedores, empresas e investidores envolvidos nos projectos, dinamizado através de um período de pitch dos empreendedores capacitados, um espaço de conferências subordinadas às temáticas da Nova Economia, Empreendedorismo, Internacionalização, Marketing Digital, E-commerce, entre outras.

Na apresentação do evento, Raul Cunha, na qualidade de presidente da CIM do Ave, afirmou que esta cimeira insere-se na Rede de Empreendedorismo do Ave IN.AVE - que pretende qualificar, capacitar e desenvolver esta capacidade de empreendedorismo.



Por seu turno, o vereador da câmara de Famalicão, Augusto Lima, no papel de coordenador das redes empresariais, sublinhou a importância desta cimeira que junta empreendedores e empresas vem satisfazer as necessidades do tecido empresarial e aquilo que os empreendedores poderão dar de valor acrescentado.

Hoje os empreendedores capacitados ao longo de seis meses no âmbito do projecto IN.AVE Empreende, 10 finalistas serão desafiados a apresentar a sua ideia de negócio, num formato de Elevator Pitch a um painel convidado da CIM do Ave

O dia do evento que tem lugar amanhã será também dinamizado através da promoção e mostra de negócios, que permitirá conhecer cerca de 30 empresas e sectores de actividade fundamentais da região do Ave.