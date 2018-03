Caça, Pesca e Lazer fundamentais para o ordenamento do território

O secretário de Estado da Protecção Civil defendeu ontem, em Ponte de Lima, que a pesca, a caça e actividades de lazer são essenciais para o ordenamento de zonas de baixa densidade, desde que geridas com escala. O governante justificou, desta forma, a sua presença na inauguração da X Feira de Caça, Pesca e Lazer, que decorre até domingo, no Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima.

José Artur Neves apontou o concelho de Ponte de Lima como um caso de sucesso no que respeita à conciliação da preservação do património cultural e patrimonial com o desenvolvimento de actividades económicas muito ligadas ao território.

O governante considerou que é essencial dar força económica aos territórios mais despovoados e que apresentam vulnerabilidades em consequência do abandono das florestas e do surgimento de fenómenos extremos decorrentes das alterações climáticas.



José Artur Neves abordou as novas exigências no que respeita à gestão de faixas de combustíveis florestais, entendendo que a limpeza das matas, mais do que uma obrigação legal desde 2006, é um dever moral dos proprietários. O secretário de Estado entende que as comunidades estão a reagir positivamente ao repto lançado pelo Governo no sentido de as matas estarem limpas até 15 de Março nas áreas contíguas a casas, fábricas e vias de comunicação, de modo a minimizar os efeitos de próximos incêndios.

Na abertura de mais uma Feira de Caça, Pesca e Lazer, este ano associada à primeira edição da Feira de Turismo de Ponte de Lima, o presidente da Câmara Municipal, Victor Mendes, revelou que estes sectores como essenciais na dinâmica social e económica do concelho.



O certame conta com sete dezenas de expositores e realiza pela primeira vez no novo recinto feiral de Ponte de Lima, inaugurado em Setembro de 2017.

A Feira de Caça, Pesca e Lazer passou de Junho para este mês de Março, por entendimento com os operadores do sector, entendendo o edil limiano que o novo Pavilhão de Feiras e Exposições permite outra flexibilidade na gestão do calendário deste tipo de eventos. Nos próximos dias 23, 24 e 25 de Março, a Expolima recebe a V Feira Gastronómica da Lampreia e a primeira edição da Feira da Cerveja Artesanal, eventos que fazem parte da programação Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta, na qual o Município limiano investe cerca de 250 mil euros com retorno muito maior para a economia local, segundo assegura Victor Mendes .