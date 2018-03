Câmara Municipal de Braga quer contrapartida do clube por não cedência de espaço no pavilhão

O acordo é possível, mas terá que haver abertura das duas partes para que a situação possa ser resolvida. A Câmara Municipal de Braga está a pedir contrapartidas ao Sporting Clube de Braga para que as obras da segunda fase da Cidade Desportiva do clube possam ser adjudicadas e possam avançar. Em causa está o facto do clube não estar disponível para ceder ao município um espaço de 800 m2 no pavilhão que vai nascer da requalificação das piscinas olímpicas, que seria destinado para a prática de ginástica para a população em geral, para colectividades que a CM Braga designasse, como referiu Ricardo Rio, admitindo que não vai existir essa cedência, pelo que avisa que terá que haver outro tipo de compensação lembrando ainda que há várias situações que podem ser equacionadas [soluções], é o que estamos a discutir, mas o Braga terá que aceitar alguma contrapartida. Se não o fizer, naturalmente o processo ficará mais difícil. É isso que estamos a limar e estamos todos mobilizados para tentar encontrar uma solução.



O consenso parece ser comum a todas as partes de que é necessário encontrar uma solução para esta questão que deixe quer o clube, quer a autarquia satisfeitos com a situação. Pode parecer difícil, dadas as diferenças existentes entre as actuais pretensões das duas partes, mas reina, entre todos, a confiança de que o objectivo principal - de avançar com o projecto - será alcançado.



Por seu lado, no final da reunião ontem realizada, António Salvador admitiu que o clube e o município têm estado em sintonia para que este projecto seja uma realidade. Mas de facto há questões de pormenor que penso que depois desta discussão saudável serão ultrapassadas.



O presidente arsenalista aborda a questão das contrapartidas pedidas pelo município, mas lembra que o SC Braga sempre avisou que não estaria disponível para ter esse espaço aberto ao público, naquele que é o espaço do SC Braga, dos seus sócios e das suas modalidades e que nem sequer é possível colocar esse espaço no projecto que queremos criar, afirmando, no entanto, que acredita ser uma questão para ser ultrapassada em breve, para as obras da segunda fase da Cidade Desportiva poderem avançar.