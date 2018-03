Cantinas Escolares de Esposende apresentam à comunidade pratos a concurso

O Espaço Sabores do Mar, instalado no Largo Rodrigues Sampaio, em Esposende, vai acolher no próximo fim-de-semana, dias 10 e 11, as cantinas escolares que concorrem à edição deste ano do concurso Cantinas Escolares com Sabores do Mar.



Depois de terem apresentado, ao longo desta semana, os pratos a concurso, algumas cantinas vão dar a conhecer à comunidade as suas sugestões gastronómicas, no sábado e no domingo, a partir das 15h00, numa iniciativa pretende envolver também os pais e demais população em torno do evento Março com Sabores do Mar, que decorre até final do mês, por iniciativa do Município de Esposende.



Assim, no sábado, está prevista a participação das cantinas escolares do Centro Social e Cultural de Gandra e do Centro Social da Paróquia de Curvos, e no domingo, participarão o Centro Social da Juventude de Belinho e o Centro Social Paroquial de Fonte Boa.



As cantinas escolares assumem um papel fundamental na educação alimentar, pois é onde que as crianças realizam uma parte significativa das suas refeições, sendo que é também determinante a responsabilidade dos pais nesta tão importante tarefa.