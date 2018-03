Capital das Camélias canta o Fado

O Grupo Celoricense Basfado interpretou, no dia 3 de março, no Centro Cultural Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, alguns dos mais conhecidos fados de consagrados fadistas. Uma iniciativa inserida na programação do mês das camélias.



O fado é um estilo musical muito apreciado em Celorico de Basto que não poderia faltar na programação da XV Festa Internacional das Camélias. Este grupo musical apesenta sempre um belíssimo repertório com os mais belos fados de fadistas consagrados a serem brilhantemente interpretados peplos fadistas do Basfado disse o Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.



Durante mais de duas horas de espetáculo o público ouviu e aplaudiu A Chuva, o Rouxinol do Choupal, Povo que lavas no rio, Asas, Carmencita entre muitos outros, interpretados por um grupo que conta com 4 fadistas acompanhados por 3 guitarras portuguesas e 2 violas.



O grupo anda em digressão pelo concelho com espetáculos marcados para dia 24 de março, na Quinta da Fontinha, e dia 30 nos Sabores da Quinta.