CDU critica abertura de troço da Variante do Cávado

O?vereador da CDU, Carlos Almeida, considerou precipitada a abertura ao tráfego, no passado dia 2 de Março, do troço da Variante do Cávado entre o complexo comercial Nova Arcada e uma rotunda na freguesia de Dume. O eleito comunista entende que, faltando ainda executar cerca de 250 metros daquele troço que ligarão à freguesia de Frossos, os automobilistas são encaminhados para vias municipais secundárias na freguesia de Dume, pelo que não serão sentidas melhorias significativas na mobilidade automóvel da cidade de Braga.

Foi uma inauguração efusiva demais, declarou Carlos Almeida.



O vereador sugeriu a colocação de sinalização preventiva no troço agora inaugurado, bem com a instalação de iluminação pública, de forma a orientar os automobilistas, sobretudo os forasteiros que demandam aquela grande superfície comercial.

Sobre o troço de 250 metros que ligará à freguesia de Frossos, o presidente da Câmara Municipal espera que possa estar concluído até ao final do ano.



Noutro âmbito, Carlos Almeida voltou a reclamar um relatório dos serviços de Protecção Civil do Município sobre os dramáticos fogos florestais que afectaram o concelho no dia 15 de Outubro de 2017, nomeadamente informação sobre área ardida e sua localização.

Importa perceber o que foi feito após os incêndios, justificou o vereador da CDU, alertando para a necessidade de preparar atempadamente nova época de fogos.