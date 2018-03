Celorico de Basto rende-se ao fado com a XV Festa Internacional das Camélias

A iniciativa está inserida na programação do mês das camélias. O fado é um estilo musical muito apreciado em Celorico de Basto que não poderia faltar na programação da XV Festa Internacional das Camélias afirmou Joaquim Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto.

Este grupo musical apresenta sempre um belíssimo repertório com os mais belos fados de fadistas consagrados a serem brilhantemente interpretados peplos fadistas do Basfado acrescentou o autarca.



Durante mais de duas horas de espectáculo o público ouviu e aplaudiu alguns dos temas mais conhecidos de consagrados fadistas como A Chuva, o Rouxinol do Choupal, Povo que lavas no rio, Asas , Carmencita entre muitos outros, interpretados por um grupo que conta com 4 fadistas acompanhados por 3 guitarras portuguesas e 2 violas.

O grupo musical anda em digressão pelo concelho com espectáculos marcados para dia 24 de Março, na Quinta da Fontinha, e dia 30 nos Sabores da Quinta.