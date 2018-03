Centro de Saúde de Famalicão acaba de ser requalificado

O edifício do Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão acaba de ser remodelado e ampliado. A intervenção, que implicou um investimento superior a 44 mil euros, permite agora o melhor atendimento da população.

Esta requalificação insere-se na continuidade dos investimentos que nos últimos anos têm vindo a ser efectuados no Serviço Nacional de Saúde.

Neste caso específico, os trabalhos levados a cabo passaram pela beneficiação de uma forma geral do piso 1; criação de um atendimento com secretaria de retaguarda; melhoramento das zonas de espera e nos quatro gabinetes de enfermagem (tratamentos).



Nestas instalações agora requalificadas e mais humanizadas, tanto para os utentes como para os profissionais prestam-se cuidados de saúde a cerca de 13.200 utentes inscritos.

Nestes serviços prestados aos cidadãos encontram-se incluídos os serviços da carteira básica preconizada actualmente e adequada às características da população, desde a medicina geral ao recém-nascido, à saúde do adulto e um acompanhamento especial ao idoso e a quem precisa de apoio domiciliário.