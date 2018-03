Cerveira: Faça uma visita ao Mundo das Invasoras

As espécies invasoras são uma ameaça crescente em Portugal, ocorrendo em todo o Mundo em proporções alarmantes, afetando a diversidade biológica, as atividades económicas (agricultura, silvicultura e pesca) ou a saúde pública (causando doenças ou alergias). A sua introdução pode dar origem à predação ou competição com espécies autóctones, pois são espécies exóticas que se expandem naturalmente, sem a intervenção direta do Homem, em habitats naturais ou semi-naturais.



Organizada pelo Aquamuseu do Rio Minho, com o apoio da Câmara Municipal e do CMIA de Vila do Conde, No Mundo das Invasoras pretende dar a conhecer aos cidadãos os diversos grupos de espécies invasoras que têm impactos nocivos em Portugal e na Europa sensibilizando-os para esta problemática. A exposição é dirigida a toda a população, desde o público escolar, crianças, adolescentes, estudantes universitários, cientistas e famílias.

A exposição é composta por 24 painéis: Espécies Invasoras; Algas; Plantas não vasculares; Plantas vasculares; Fungos; Animais (Filo das Esponjas, Filo dos Cnidários, Filo dos Ctenóforos, Filo dos Platelmintes, Filo dos Nemátodes, Filo dos Moluscos, Filo dos Briozoários, Filo dos Anelídeos, Filo dos Artropodes, Filo dos Equinodermes, Filo dos Cordados); Investigação no CMIA.



Horário do Aquamuseu: De Terça a Domingo das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00