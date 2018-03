Cerveira: O Princípio da Incerteza em palco durante quatro dia

Ao longo de 70 minutos, O Princípio da incerteza dá a conhecer parte das histórias dos elementos da Companhia, muito especialmente, desde a chegada de cada um ao Minho. De acordo com a sinopse: Os atores fazem deles próprios, mergulham nas suas histórias e nas histórias das Comédias. De cada um consigo. De cada um com os espectadores. O espetáculo desenrola-se a partir de textos construídos das suas memórias e cruzam-se com textos levados a cena pelas Comédias, ao longo dos anos. A ficção e a realidade misturam-se.



Esta é uma viagem no tempo. No tempo das CdM, no das pessoas que lhe dão corpo e no daquelas que nos acompanham: os espectadores () Cinco atores e um músico, com origens exteriores ao território, estão quase todos neste lugar há mais de 10 anos. O que sentiu cada um nesta deslocação? O que significa estar longe de casa? () Neste processo de criação, as incertezas, as dúvidas permanentes, foram o detonador de uma procura incessante. Encontrámos algumas, poucas, respostas. As perguntas aumentaram. Aqui cruzam-se angústias, alegrias e muitas incertezas.



De entrada livre, O Princípio da Incerteza é uma tragicomédia para maiores 12 anos e tem a seguinte calendarização no concelho de Vila Nova de Cerveira:

Quinta-feira | 8 |Gondarém Junta de Freguesia| 21h00

Sexta-feira | 9 | Mentrestido Junta de Freguesia | 21h00

Sábado | 10 | VN Cerveira Cineteatro | 21h30 | ETC Encontros de Teatro de Cerveira

Domingo |11 | Cornes Junta de Freguesia | 16h00