Chegar ao 3.º Lugar e cenário que está criado desde o primeiro dia da época

Ataque ao pódio do campeonato? Para o treinador do SC Braga esse objectivo já existe no clube desde o arranque da temporada, e não resume-se ao facto dos Guerreiros estarem, agora, a apenas quatro pontos do Sporting adversário que vão receber daqui a três jornadas. Para quem tinha dúvidas, claro que a equipa bracarense vai pressionar os leões para chegar ao terceiro lugar, afirma Abel Ferreira com todas as letras.



Esse cenário está criado desde o primeiro dia da época. Não precisam de fazer essa pergunta sempre cada vez que estou aqui. Os nossos objectivos estão muito claros desde o primeiro dia e não vamos alterá-los porque estamos mais longe ou mais perto. Mas os nossos objectivos não são só de classificação ou de pontuação, mas também de construir uma equipa, valorizar os jogadores e o clube. Temos que continuar focados nas nossas tarefas e no que controlamos, o segredo tem sido esse, afirmou o treinador do SC Braga, ontem, na antevisão da partida com o Moreirense, que abre esta noite a 26.ª jornada da I Liga, a partir das 20.30 horas, no Estádio Municipal de Braga.

Com 13 golos marcados nos últimos quatro jogos, zero sofridos, actualmente no quarto lugar da I Liga Portuguesa de futebol com 55 pontos, fruto de 18 vitórias e um empate em 25 jogos disputados, este SC Braga arriscar bater esta época o recorde de pontuação de 71 pontos, da temporada de 2009/10, sob o comando de Domingos Paciência.



Focado no que tem que fazer, Abel responde que a exigência neste grupo está sempre patente: olhamos para dentro. Queremos a cada dia, a cada treino e a cada jogo ser melhores. O que eu e a minha equipa temos que fazer é perceber o que já fizemos e o que nos trouxe até aqui. Mais do que comparar com os outros, queremos fazer a nossa história. Como tenho vindo a dizer, queremos valorizar o espectáculo, o clube e os jogadores. Somos exigentes uns com os outros e lutamos todos pelo mesmo, frisou.