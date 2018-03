CIAB mediou mais de mil e 300 processos durante o ano passado

O CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo encerrou, por mediação com acordo, conciliação e julgamento, 1303 processos durante o ano passado, o que corresponde a uma taxa de resolução processual de 79 por cento.

Os números foram apresentados ontem, em Paredes de Coura, durante a apresentação do Relatório de Actividades e Contas relativo a 2017.

Números que testemunham o sucesso da intervenção do CIAB junto da comunidade. O CIAB tem um número elevado de processos e tem levado a bom porto a mediação ao longo de todos estes anos. Aqui têm um papel importante os municípios, porque em cada município tem um serviço de apoio ao cliente, e acabam também por servir como mediador entre o consumidor e o CIAB e os processos chegam ao CIAB e acabam por ter uma elevada taxa de sucesso, afirmou Mateus Neiva, vice-presidente do Conselho de Administração do CIAB.



O presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, Vítor Pereira, destacou a importância do CIAB para a resolução de conflitos ao nível local, sobretudo os problemas mais ordinários, mais comuns, que afectam a estabilidade emocional das pessoas e que não precisam de recorrer a outras instâncias superiores.

O autarca courense referiu ainda que o CIAB serve para defender, de forma intransigente os direitos das pessoas. Ao fazer isso estamos a contribuir para a cidadania e para a harmonia social.

Falando na sessão de abertura do encontro, Vítor Pereira frisou ainda a necessidade dos municípios apostarem na informação dos munícipes sobre os seus direitos de consumo. Muitas das pessoas ainda não conhecem a instituição, mas também há um trabalho que estamos a fazer de divulgação. É um trabalho que temos de fazer de divulgar cada vez mais a acção do CIAB, considerou o autarca de Paredes de Coura.



O Relatório de Actividades e Contas foi dado a conhecer por Fernando Viana, director executivo do CIAB, que classificou o ano passado, como aquele em que foram obtidos os melhores resultados do centro, que assinalou 20 anos de existência no ano passado. A maior parte dos processos tratados no CIAB (cerca de 65 por cento) dizem respeito às àreas dos serviços públicos essenciais (água, gás, electricidade e comunicações electrónicas). Além das 19 autarquias dos distritos de Braga e de Viana do Castelo, o CIAB integra ainda associações de consumidore e empresariais, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Ministério da Justiça e a Direcção Geral do Consumidor.