Clientes ainda mais mimados no 8.º aniversário do Pingo Doce

A primeira surpresa foi preparada pelos colaboradores, incluindo a directora da loja, Elisabete Mesquita, que brindaram os clientes com uma coreografia ao som da música do Pingo Doce.

Quisemos fazer algo que mostrasse o nosso sentimento de partilha e de equipa, de estarmos juntos mais um ano explicou Elisabete Mesquita que lidera uma equipa de mais de 300 colaboradores.

A festa foi pensada para os clientes, claro está! Existimos porque temos cá os clientes realça a directora do Pingo Doce do BragaParque, que afirma: gostamos de fazer a festa, mas de a partilhar com os clientes.

Numa loja por onde passa uma média diária de cinco mil clientes e com muita dinâmica, a preocupação passa por surpreendê-los e mimá-los, aponta Elisabete Mesquita.



Em dia de aniversário, além dos 60 quilos de bolo de aniversário, os clientes tiveram oportunidade de degustar vários produtos da marca Pingo Doce, desde os queijos aos enchidos, mas também de outros fornecedores em diferentes pontos da loja.

As crianças não foram esquecidas neste 8.º aniversário com várias mascotes e a animar os mais novos.

Os desejos da directora em dia de aniversário centram-se os clientes: esperamos que os clientes continuem satisfeitos com os nossos serviços e se mantenha connosco por muitos e bons anos.

Apesar de ser uma loja grande, temos muita proximidade com os clientes, afirma a responsável da loja, apontando os muitos clientes diários que vêm buscar o peixe, a carne e o pão.



Quanto à equipa de colaboradores, Elisabete Mesquita destaca o espírito de equipa onde se juntam pessoas que já transitaram da outra insígnia e com muita experiência e outras que começaram na loja que ontem completou os seus oito anos de funcionamento. Aprendemos uns com os outros, reconhece a directora, que elogia o acolhimento, a entreajuda e a partilha. É uma equipa onde nos sentimos bem reforça.