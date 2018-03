Coesão Territorial: Viana do castelo aprovou apoios para as juntas de freguesia

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, na última reunião de executivo, um conjunto de apoios para as juntas de freguesia, no valor global de 150 mil euros. Desde o início do mandato, em Outubro do ano passado, a autarquia já deliberou apoios que ascendem a quase 800 mil euros.



Os apoios às juntas e uniões de freguesia destinam-se à execução de obras diversas e, no total, desde início do mandato, foram aprovados cerca de 800 mil euros destinados a diversas empreitadas nas freguesias do concelho, no espírito de colaboração técnico-financeiro do Município com as juntas de freguesia.



Na última reunião, foram aprovados apoios para alargamento de caminhos, requalificação de espaços públicos e de arruamentos e execução de valetas em diversas freguesias, que revelam a grande aposta do executivo na coesão territorial, na sequência de uma estratégia de desenvolvimento integral do concelho.



De sublinhar que, no Plano e Orçamento para 2018, o executivo municipal vai, e tal como nos últimos anos, continuar a aprofundar a excelente colaboração que tem tido com todas as juntas e uniões de freguesia para que o concelho cresça à mesma velocidade e, acima de tudo, os cidadãos que, por opção, querem continuar a viver nas áreas periurbanas ou nas áreas rurais tenham a mesma qualidade de vida que têm as pessoas que habitam na cidade.