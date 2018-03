Desconfiar é o melhor conselho quando alguém bate à porta

Se o telefone tocar, se alguém lhe bater à porta ou lhe pedir para ir a um determinado sítio com o propósito único de lhe fazer comprar um produto, não assine nada! O alerta é deixado no Guia Prático do Consumidor Idoso, mais um instrumento de defesa do consumidor, ontem apresentando na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva pela Direcção Geral do Consumidor e pelo CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo.

Concebido e dirigido especialmente para a população idosa, este guia agora disponibilizado pretende ser mais uma ferramenta na defesa do consumidor, servindo também para celebrar o Dia Internacional do Consumidor.

Ana Catarina Fonseca, da DGC, explicou que este guia, elaborado pela DGC em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP), é importante dada a falta de informação direccionada aos consumidores seniores. Uma lacuna que é agora preenchida com este guia, que dá informações detalhadas sobre os direitos do consumidor e também deixa várias advertências aos idosos ao nível da sua segurança.



A responsável da DGC indicou, ainda, que há muitos idosos a ter este tipo de problemas de créditos que depois não conseguem sequer pagar - muitos deles relacionados com a oferta de serviços essenciais como a água, a energia, o gás natural e as telecomunicações. O melhor mesmo é não assinar nada sem antes pedir o conselho a um filho, a um amigo ou a um vizinho, advertiu.

Fernando Viana, do CIAB, deu a conhecer o processo de uma idosa, professora aposentada, que se viu a braços com um problema grave, depois de ter sido persuadida para assinar três contratos para a aquisição de produtos (um colchão, uma máquina de pressoterapia e outra de beleza) no valor de 12 mil euros - contratos estes celebrados na sua casa, durante visitas prolongadas do vendedor que lhe bateu à porta.

Fernando Viana chama a atenção dos consumidores para o facto de, neste momento, estar já previsto em lei a possibilidade de arrependimento e retratação por parte do consumidor - tendo assim 14 dias úteis seguidos para travar um contrato celebrado nestas condições - ou seja, contratos que se celebrem fora de um espaço comercial.

Neste momento os agentes da PSP estão a ser informados e formados pela DGC, no sentido de estarem melhor preparados para ajudar também a este nível.