Dia Internacional da Mulher celebrado em todo o Minho

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher são várias as entidades, por toda a região do Minho, que promovem um conjunto de iniciativas sob temática da igualdade de género.



No concelho de Braga, os Transportes Urbanos de Braga vão retomar a iniciativa Pequeno Almoço Com... que terá como orador convidado Manuel Albano, delegado regional da zona Norte da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. A iniciativa, que contará com a presença de Firmino Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, e ainda os administradores Teotónio dos Santos e Sandra Cerqueira, terá como tema a Igualdade de Género e está agendada para as 9.30 horas.



O município de Arcos de Valdevez, como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, vai promover um conjunto de iniciativas, que terão início hoje com algumas sessões de música e poesia nas unidades fabris Afonso Vestuário, Coindu e Sarreliber.



Amanhã, pelas 22 horas, a Casa das Artes concelhia recebe o concerto de música dos The Legendary Tigerman e dos Sean Riley, inserido no festival de música moderna Sons de Vez. Já no sábado, o Paço de Giela reserva, durante o dia, surpresas para o público feminino.



Ainda no Município de Arcos de Valdevez, a Junta de Freguesia de Prozelo promove, em parceria com a ACRAP, com o rancho folclórico e com a paróquia, o IX Almoço de Comemoração do Dia Internacional da Mulher já no próximo domingo.



A freguesia de Soutelo, em Vila Verde, também não vai deixar passar o dia em branco e vai promover, no próximo domingo, pelas 9 horas, uma caminhada como forma de celebração do Dia Internacional da Mulher. O objectivo é homenagear a luta das mulheres ao longo dos séculos por uma sociedade mais justa e inclusiva e divulgar as paisagens naturais da freguesia.



O Município de Melgaço convida todas as mulheres a desfrutar de uma visita gratuita aos espaços museológicos inseridos na Rede Melgaço Museus, nomeadamente o Núcleo Museológico da Torre de Menagem, o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, o Museu de Cinema e o Espaço Memória e Fronteira.

A Câmara Municipal de Melgaço associa-se à comemo- ração do Dia Internacional da Mulher através da iniciativa Cultura+Mulher que pretende promover e divulgar a cultura da região.