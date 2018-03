Distrital do CDS/PP satisfeita com resultados do Congresso

Nuno Melo e Lídia Dias são os dois representantes do distrito de Braga na nova comissão política nacional do CDS/PP, eleita no 27.º Congresso Nacional, no último fim-de-semana, em Lamego.

Nuno Melo, presidente da distrital de Braga do CDS/PP, que será o cabeça-de-lista às eleições europeias de 2019, foi eleito vice-presidente da comissão executiva com assento na comissão política nacional.

A vereadora do CDS/PP na Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias, faz parte da comissão política nacional, acompanhada de Ricardo Mendes, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

No Congresso Nacional do CDS/PP foram ainda eleitos o famalicense Durval Tiago Ferreira para a mesa do Conselho Nacional, Armindo Gomes para a Mesa do Congresso e Ângela Oliveira foi reconduzida no Conselho Nacional de Jurisdição.



Como conselheiros nacionais foram eleitos na lista encabeçada por António Lobo Xavier: Mário João Silva, da concelhia de Braga, Otília Gomes, de Vizela, e Rui Correia, de Guimarães.

Integrando outra lista candidata ao Conselho Nacional, foi eleito João Medeiros, da concelhia de Braga.

Na lista de António Lobo Xavier, Isabel Freitas, de Celorico de Basto, ficou a muito poucos votos de ser eleita. Com esta participação alargada, a distrital de Braga viu reforçada a sua influência no Partido, confirmando-se como uma das mais representativas nos órgãos nacionais do CDS, releva a comissão política distrital de Braga, em comunicado.



Os dirigentes distritais destacam também a escolha de Nuno Melo como cabeça-de-lista às próximas eleições para o Parlamento Europeu, lembrando que, em 2009, o actual presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão obteve um excelente resultado para o CDS, que permitiu a eleição de dois eurodeputados.

A presidente do CDS, Assunção Cristas, fez o anúncio da escolha de Nuno Melo, destacando no eurodeputado as palavras rigorosas, o espírito combativo, o adversário que impõe respeito e a pessoa de profundíssimas convicções.