Doces & Endógenos promove produtos de Esposende

É já neste fim-de-semana que se realiza o evento Doces & Endógenos, no espaço Sabores do Mar, localizado no Largo Rodrigues Sampaio, em Esposende. No âmbito da iniciativa Março com Sabores do Mar, o Município de Esposende vai promover os produtos locais, pelo que quem visitar o espaço terá oportunidade de provar e adquirir produtos de excelência, como os hortícolas, vinhos, cerveja artesanal, licores, queijos e manteigas e doçaria.

No que se refere aos hortícolas, representados pela Cooperativa Agrícola de Esposende, destaque para três produtos produzidos nas terras arenosas do litoral esposendense, nomeadamente o nabo, maioritariamente produzido nos campos de Gandra, a penca também conhecida como coivão, e a cebola.



Relativamente a vinhos, estarão disponíveis os leves suaves e aromáticos néctares dos produtores engarrafadores do concelho, designadamente das Quintas de São Cláudio, de Curvos e de Góios, sendo que marcarão também presença os Licores Cardoso e a Cerveja Artesanal Coice.

Com selo de qualidade, os queijos e a manteiga dos Lacticínios das Marinhas, considerada pela revista Wall Paper como uma das melhores do mundo, são produtos que se recomendam vivamente, a par da doçaria local.

Também no espaço Sabores do Mar, no sábado, dia 17, às 14.30 horas, terá lugar um workshop juvenil com a chef Teresa Cunha.



Domingo, no mesmo local, às 11 horas, o chef Vítor Peixoto do Siamo in Due - Restaurante & Pizzeria, realiza uma demonstração de cozinha e, da parte da tarde, às 15 horas, as habilidades da pastelaria estão a cargo de Pedro Carneiro da Rio Doce e Bibiana Oliveira da Doce Atelier.