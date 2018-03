Doze cafés com fair-play entre cem eventos de desporto

Dia 13 de Abril, no espaço do Centro Comercial Avenida denominado TOCA - Trabalho de uma Oficina Cultural e Associativa, Cidades Europeias do Desporto - Importa?ncia do Desporto na Comunidade; impacto das CED no desenvolvimento desportivo Local Desporto; Outputs das CED em Portugal - vai ser o tema a debater na primeira de doze tertúlias denominadas Cafés com fair-play.

Esta é uma das cem acções do programa da Associação Juvenil Synergia no âmbito da Braga 2018 - Cidade Europeia do Desporto, que teve apresentação ontem, visando envolver todos os bracarenses, em especial colectividades desportivas e promover oportunidades de desenvolvimento desportivo.



A Synergia apresentou o plano de actividades para 2018, apostando na inclusão, igualdade de género, interculturalidade, intergeracionalidade, com ênfase no Café com Fair-Play, que compreende 12 eventos promotores de discussão pública.

Na apresentação do programa estiveram ontem Óscar Lopes, da Academia Synergia, João Correia, da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Sousa, presidente da Direcção da Synergia, e Vítor Dias, director regional do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Ainda no plano dos Cafés com fair-play, segue-se no dia 11 de Maio o tema Do Sofá para o Running...!! Da prática espontânea de actividade fisica à adequação da intensidade, impacto e carga física; condição de saúde para a prática de desporto.



Dia 15 de Maio, em debate vai estar o tema Avaliação Médico Desportiva Prescrição de actividade Física; Prevenção/Tratamento de Leso?es; Morte Súbita no Desporto; Alimentação e Nutrição Desportiva.

Dia 6 de Junho está previsto o tema Segurança no Desporto: evacuação de emergência; actuação de emergência e segurança das instalações (Piscinas balizas, bancadas, pisos sintéticos...). O último Café com fair-play será a 21 de Dezembro, com o tema Carreiras Duais. O que fazer para ale?m da Carreira Desportiva? Quais as oportunidades antes, durante e após a Carreira Profissional de Atleta.

Também haverá uma nova edição do Toca a Mexer possibilita a experimentação de novas actividades desportivas (50 eventos) e jornadas e encontros no âmbito do desporto envolvendo todos as partes interessadas, desde investigação cientifica, saúde no desporto, desporto na escola, desporto informal, competição.

No âmbito do Toca a Mexer haverá danças de salão, dança do ventre, boccia, boxe, ballet, ginástica artística e judo.