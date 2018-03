Empate entre o Esposende e Maria da Fonte dá liderança ao Vieira

A deslocação do Maria da Fonte ao campo do Esposende antevia-se muito difícil dada a forma aguerrida como a equipa da beira mar se apresenta em cada jogo. E foi isso, realmente o que aconteceu. De nada valeu ao Maria da Fonte ter apresentado um maior domínio territorial e mais posse da bola, já que os dois meios campos se anularam.

Neste sentido, o jogo pautou-se por um equilíbrio em todos os aspectos. Efectivamente, o Maria da Fonte mostrou-se mais ávido de chegar ao golo, o que esteve a acontecer em várias situações, mas a falta de finalização dos seus avançados, sobretudo por Miguel, aos 21 e 32 minutos e Pepe, aos 30. Aos 35, e após um canto a bola sobra para João Paulo encher o pé para defesa apertada de Eduardo. Aos 40 minutos, foi a vez do defesa Diogo, tirar o pão do pé de Miguel, impedindo o remate perigoso.



O Esposende nunca se deu por vencido e mostrou-se inconformado com o nulo. Sempre que podia, tentava chegar à baliza. Aos 42 minutos, Rui Figueiredo, após passe de Didi, enche o pé, obrigando a guarda-redes do Maria a defesa apertada.

No segundo tempo, houve mais disputa no meio-campo, com as duas equipas a procurarem o golo da vitória, o que possibilitou um jogo vivo e em que o golo poderia acontecer em qualquer momento e em qualquer baliza. Os meios campos impuseram-se e anularam-se mutuamente.

O Maria da Fonte demonstrou um maior inconformismo com o nulo, mas as várias tentativas de chegar ao golo nunca surtiram efeito. Faltou consistência e finalização certeira. Mesmo na recta final, aos 88 minutos, Pepa, na concretização de um livre directo atira a raspar a trave.