Empresa de produtos químicos investe mais 15 milhões de euros em Famalicão

Landim será o coração do Grupo RNM. Nesta freguesia de Vila Nova de Famalicão estão a ser dados os primeiros passos para a construção de uma nova unidade industrial, arrojada porque representa um volume de investimento de 15 milhões de euros e estratégica porque potenciará a liderança nacional do grupo e solidificará o seu crescimento na Península Ibérica. O Grupo RNM, líder de mercado na distribuição de produtos químicos, irá assim concentrar todas as suas actividades numa só unidade e no concelho famalicense. A abertura está prevista para o final deste ano.



A Câmara Municipal já declarou que este investimento tem interesse público municipal - chancela que concede às empresas apoios ao nível da política fiscal e parafiscal.

O edil Paulo Cunha diz que é um projecto de expansão meritório, contribuindo para que Famalicão fortaleça a sua presença industrial.