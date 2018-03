Escolas de Guimarães concorrem ao Parlamento Jovem Europeu

As Escolas Secundárias Martins Sarmento, Francisco de Holanda, Caldas das Taipas e Santos Simões, assim como a Escola Profissional Cisave, participam na primeira fase do projecto do Parlamento Jovem Europeu (PJE), com uma sessão de debate agendada para a próxima quarta-feira, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, a partir das 15 horas.

O PJE promove uma reflexão estruturada sobre temas inscritos na agenda política europeia e/ou assuntos relevantes no espectro nacional/local, fomentando os laços de amizade e confraternização entre os jovens/municípios participantes. Para o ano de 2018, o PJE assumirá como tema: Participação através da ação: quais as formas de envolvimento de e para a juventude?.



Com base na estratégia de desenvolvimento e aprofundamento das relações multilaterais europeias, as escolas secundárias e profissionais do concelho de Guimarães, que participam no projecto, apresentam os trabalhos em língua inglesa, iniciando depois um debate plural sobre as diferentes perspetivas oferecidas.

Findo este período, as escolas participantes serão avaliadas por um júri interno, composto pelos participantes da sessão parlamentar, e por um júri externo. Após a atribuição da pontuação final, será encontrado o representante oficial do Município de Guimarães na 2ª fase do Parlamento Jovem Europeu, que decorrerá em Maio, na cidade suíça de Neuchâtel.



No âmbito da estratégia de desenvolvimento e aprofundamento das relações multilaterais europeias, foi assinado em Guimarães, no dia 23 de Junho 2008, um Protocolo Multilateral de Adesão, que criou formalmente a Associação Intermunicipal de natureza europeia, sem fins lucrativos, denominada de Parlamento Jovem Europeu (PJE), da qual são membros as cidades geminadas de Igualada (Espanha), Tacoronte (Espanha), Kaiserslautern (Alemanha), Compiègne (França) e Guimarães (Portugal).