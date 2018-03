Escultura da Burrinha assinala 20 anos de retoma da procissão

A Procissão da Burrinha corre sobras rodas. A afirmação feita ontem pelo pároco de S. Victor, Sérgio Torres, na apresentação da da Procissão da Burrinha - Vós Sereis o meu povo que este ano apresenta um cartaz sui generis, desenhado pelo escritor e ilustrador Pedro Seromenho, que idealizou as figuras de Nossa Senhora com o Menino ao colo, S. José e a burrinha com um manto colorido e sobre rodas. Trata-se de um cartaz que apela ao imaginário infantil e que, segundo Ricardo Silva, presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, visa precisamente fazer chegar a mensagem ao público infanto-juvenil.



Na conferência de imprensa de apresentação da procissão, que este ano assinala 20 anos da retoma da burrinha, o padre reforçou o compromisso de um forte empenho da comissão em valorizar, cada vez mais, esta procissão, e tudo o que é o património de uma comunidade que se estende a toda a cidade e de uma forma muito particular da Semana Santa em Braga, realçando a multidão que todos anos acompanham as procissões da Semana Santa.

Por sua vez, Ricardo Silva, presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, salientou o facto de esta apresentação decorrer no Dia da Mulher, lembrando o papel importante da mulher e o quadro número 18 que é o da fuga para o Egipto é centrado na burrinha, mas o tema é o quadro da família, onde Maria assume o papel central.



O cortejo bíblico envolve cerca de mil figurantes que vão dar corpo e alma aos 22 quadros que compõem a Procissão da Burrinha que sai à rua no dia 28.



Uma das novidades este ano é poder acompanhar a procissão em tempo real, através de uma aplicação, que vai permitir ter um estimativa de quanto tempo a procissão demora a chegar à sua posição da pessoa e saber em tempo real o quadro que está à sua frente.



De olhos postos no futuro, Ricardo Silva anunciou uma escultura alusiva à procissão da Burrinha como forma de assinalar o 20.º aniversário de retoma da procissão. Desafiamos o escultor bracarense, Alberto Vieira, para desenhar a escultura, que iremos tentar candidatar ao orçamento participativo do município de Braga, explicou o autarca de S. Victor, assegurando que, com ou sem orçamento participativo, a escultura será erguida, em 2019, no Largo da Senhora a Branca.



Na ocasião, a vereadora da Cultura, Lídia Dias, salientou a união de toda a comunidade em tirno deste projecto, que agrega a paróquia e a junta de freguesia, sublinhando o carácter educativo e pedagógico que está sempre presente em todas as acções



O sub-comissário da PSP, António Ochoa, deixou alguns conselhos à população para o dia da procissão, no sentido de reforçar as medidas de auto-protecção e evitar estacionar os automóveis fora do percurso da procissão.

Durante a Semana Santa, decorrem visitas guiadas, pelos alunos da Profitecla, às Igrejas de S. Victor e à Capela de Nossa Senhora Guadalupe, num roteiro acessível a todos.