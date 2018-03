Esposende recebeu Prova de Orientação Pedestre

A cidade de Esposende acolheu ontem, dia 11 de março, a prova de orientação Esposende City Race, que foi disputada por 273 atletas, a maioria dos quais de Portugal, 12 oriundos de Espanha e 1 da Bielorrússia.



O evento, uma organização conjunta da Câmara Municipal de Esposende e Associação Amigos da Montanha, integrou a prova de orientação pedestre na zona urbana, a contar para o circuito Portugal City Race, bem como uma prova adaptada, direcionada para crianças e jovens com deficiência.



O Esposende City Race integra a estratégia de desenvolvimento desportivo e turístico do Município, sendo que além do fomento da prática da modalidade, visa a promoção do território concelhio e a dinamização da economia local.



Relativamente a resultados, no Open Curto, sagrou-se vencedor João Ribeiro (18:05), seguido de Miguel Cunha (20:26) e André Cardoso (20:27), todos da Escola Básica de Apúlia.



No Open Médio, venceu José Saraiva (31:58), o segundo posto foi conquistado pela dupla EvaristoM/M.JoãoG (32:52) e Fernando Barbedo (35:42) ficou no terceiro lugar.



Rui Silva (36:13) foi o primeiro a cortar a meta no Open Longo, seguido de Sérgio Santiago (37:09) e da dupla CarlosG+LuisL (38:29).



No escalão Formação, o pódio foi ocupado por João Fernandes (21:56), Inês Silva (22:02) e Leonor Carvalho (22:28), todos alunos da EB de Apúlia.



Em Juvenis Masculinos, os três primeiros foram Samuel Gonçalves (33:48), da Escola Secundária Carlos Amarante, Gabriel Vilaça (34:49) e André Campos (36:35), ambos da .COM. No que se refere a Femininos, subiram ao pódio Maria Martins (37:09), da EB de Apúlia, Nadine Silva (37:25), do GD4C, e Clara André (39:59), da EB de Apúlia.



No escalão Juniores, em Masculinos, o primeiro classificado foi José Pedro Fernandes (38:10), o segundo foi Leonardo Ramalho (47:05), ambos da .COM e, no terceiro posto, classificou-se José Dinis (47:48), do GD4C. Em Femininos, a primeira a cortar a meta foi Bárbara Pereira (43:11), da Escola Secundária Carlos Amarante, seguida de Ana Viana (43:42), da EB de Apúlia, e Rita Fernandes (43:58), da .COM.



No que se refere a Seniores, em Masculinos, venceu Maikel Rodriguez (38:52), do BUDIÑORAID, Arnaldo Mendes (43:02), da ADM Ori-Mondego, e Angel Soto (43:12), do GD4C. Em Femininos, a primeira classificada foi Tânia Costa (48:00), da .COM, em segundo lugar ficou Raquel Ferreira (49:46), e, em terceiro, Candela Puime López (55:48), do BUDIÑORAID.



No escalão Veteranos I, em Masculinos os três primeiros foram António Amador (38:59), da Ori-Estarreja, Joaquim Sousa (39:33) da COC, e Jorge Marques (42:06), do GD4C. Em Femininos, as vencedoras foram Paula Campos (39:49), do .COM, Helena Sousa (40:49), da OriMarão, e Ana Casaca (49:15), do GDU Azoia.



Já em Veteranos II Masculinos, o vencedor foi José Fernandes (32:39) da .COM, o segundo classificado foi Fernando Costa (33:18) e o terceiro foi Manuel Delgado (34:29), ambos do GD4C. Já no que se refere a Femininos, as três primeiras foram Jerónima Rocha (44:05), Margarida Rocha (44:12), ambas do GD4C, e Luisa Santos (44:52), da mm.



Em Veteranos III Masculinos os melhores classificados foram Costa Leite (52:44) do Montepio Geral, e Luis Gonçalves (2:58:28), da .COM, e, em Femininos Hermínia Tavares (59:48) da Natura, e Beatriz Leite (1:09:24) do Montepio Geral. Por fim, em Veteranos IV Masculinos, o melhor resultado foi alcançado por Armandino Cramez (27:38), da Ori-Estarreja.