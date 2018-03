Fafe acolhe competição de alunos do Ensino Profissional

Fafe vai ser palco, nos dias 4 e 5 de Maio, do iChallengeU, um evento que desafia os conhecimentos técnicos e científicos dos alunos. A iniciativa que irá decorrer no Pavilhão Multiusos, servirá de base para uma competição de projectos do ensino profissional, de diferentes áreas, desde a Robótica, Graffitti, Programação Web, VideoJogos, Fotografia e novas tecnologias.



O iChallengeU, promovido pela Escola Profissional de Fafe e o Município de Fafe, foi apresentado, na tarde de ontem e, de acordo, com Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, aquilo que aproximou a Câmara Municipal deste projecto foi a enorme vontade em qualificar os jovens, dar-lhes as ferramentas necessárias para, no futuro, terem capacidade de apresentar projectos, negócios e oportunidades.

O que o iChallengeU procura é também prestigiar e promover o Ensino Profissional, uma área muitas vezes desvalorizada, mas que tem conduzido a nossa linha de acção. Este evento vai reconhecer a importância que o Ensino Profissional tem no nosso país e, em particular, em Fafe, onde tantos alunos já alcançaram excelentes resultados em diversas competições nacionais, com projectos desenvolvidos em sala de aula.



O iChallengeU terá vários parceiros, como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, o Instituto de Estudos Superiores de Fafe, e a ?FafeTV, que trarão ao evento projectos de diferentes áreas de especialidade.



Também os Agrupamentos de Escolas do concelho e o Colégio ACR Fornelos vão colaborar nesta iniciativa.

Neste momento, o iChallengeU procura bandas de música, grupos de teatro ou dança, para dinamizar o evento, e, por isso, a organização lança do desafio a todos para que se inscrevam e façam parte desta iniciativa, onde poderão também apresentar novas ideias, num palco que servirá de montra para novos projectos.