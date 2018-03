Famalicão candidata Antoninas a Património Cultural Imaterial

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão quer ver as Festas Antoninas inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Para isso, vai apresentar uma candidatura no âmbito do projeto regional Romarias do Minho, constituído pela maioria dos municípios do baixo e do alto Minho, com a missão de identificar, estudar, valorizar e promover as principais festividades minhotas no país e fora dele.



O objetivo é valorizar e salvaguardar esta tradição secular do concelho, classificando-a como Património Cultural Imaterial, mas ir mais além, de forma a projetá-la internacionalmente, explica a propósito o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.



As propostas para o reconhecimento das Antoninas como uma manifestação cultural imaterial de elevado interesse municipal e a elaboração da candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial foram aprovadas durante a última reunião do executivo municipal, realizada na semana passada.



De acordo com o autarca, estão reunidas todas as condições para que a inscrição no Inventário Nacional aconteça pois sabemos que as Antoninas são as festas ancestrais que identificam e mobilizam os famalicenses. São detentoras de uma dimensão religiosa muito forte, mas são acima de tudo uma manifestação popular e social, com as suas marchas e cortejos, que evidenciam o envolvimento e participação de toda a comunidade.



Refira-se que o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial constitui-se como medida fundamental para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial em Portugal, e a sua utilização para fins de inscrição de manifestações imateriais representa condição indispensável para sua eventual candidatura à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade ou à Lista do Património Cultural Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente.