Farol de Montedor recebe exposição permanente dos Troféus Excellens Mare da PwC

O Farol de Montedor acolhe, desde o passado sábado, a exposição permanente dos Troféus Excellens Mare. Na abertura da mostra, participaram, entre outros, o Presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal, o Comandante Regional da Polícia Marítima do Norte e o Presidente do Júri Excellens Mare, mas a sessão ficou também marcada pela presença de atletas de modalidades náuticas, pescadores, entre outras autoridades.



Os Prémios Excellens Mare, promovidos pela PwC, são um contributo de referência, em Portugal e no Mundo, no reconhecimento da excelência e do mérito nas atividades do Mar. Na mostra, que dá a conhecer a história dos Premiados Excellens Mare e também do Farol de Montedor, estão réplicas dos troféus entregues a Garrett McNamara, a Mário Ruivo, ao projeto Pristine Seas National Geographic, Museu Marítimo de Ílhavo, ao projeto Náutica nas Escolas e Centro de Mar de Viana do Castelo, ao Comando Naval (Marinha Portuguesa), às Áreas Marinhas Protegidas Madeira (SPNM), ao Campus da Horta da Universidade dos Açores e à APMSHM Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, entre outros.



Os prémios são anualmente atribuídos na Gala Excellens Mare, onde são entregues em categorias: Navigare Mare, Athletice Mare, Natura Mare, Scientia Mare, Indentitas Mare, Valoris Mare e Excellens Mare. Em 2015, o Centro de Mar de Viana do Castelo e o projeto Náutica nas Escolas foram distinguidos com o Prémio Athletice Mare, que reconhece a excelência e o mérito de pessoas ou entidades que utilizam e/ou promovem o meio aquático como contexto de atividades físicas e desportivas.