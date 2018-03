Festival Braga Sounds Better à procura de talentos nas escolas

Mais duas jovens, alunas da Escola Secundária Sá de Miranda, ficaram, ontem, apuradas para o festival Braga Sounds Better, que se realiza nos próximos dias 15, 16 e 17 de Junho. Do primeiro Sá Got Talents, em que participaram cinco estudantes, foram seleccionadas Rita Pinto e Helena Gonçalves, que vão agora representar a escola naquele festival, que foi o grande vencedor do Orçamento Tu Decides do ano passado.

O projecto Braga Sounds Better nasceu da própria comunidade fruto do muito trabalho desenvolvido no TOCA, espaço cultural do Synergia, onde temos vindo a dar espaço, já lá vão quatro anos, aos artistas emergentes e artistas que nos procuram para ter forma de expressão, explicou o promotor do projecto, Ricardo Caldas, admitindo que juntando diferentes parcerias, agentes e estilos de música consegue-se fazer algo relevante.

Trata-se, continuou Ricardo Caldas, de um ponto de encontro e de celebração de cultura daí nasceu este projecto e valência do Synergia - I Dreams, e com algum tempo e dedicação acabou por surgir o Braga Sounds Better.

No processo de votação, as escolas já estiveram envolvidas, por isso, a participação das escolas acabou por acontecer de forma natural. Surgiu a ideia no Conselho Consultivo com as associações de estudantes que se realizassem concursos de talentos nas escolas e os vencedores teriam como prémio participar no festival, contou aquele responsável, assegurando que faz todo o sentido que assim seja.

A Escola Secundária Carlos Amarante também já promoveu o concurso de talentos, seguindo-se ainda a Escola Secundária Alberto Sampaio, Escola Secundária D. Maria e o Externato Infante D. Henrique- Alfacoop. A ideia é subir ao placo da alameda do Estádio 1.º de Maio, jovens que representem vários géneros artísticos.

Já a presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Sá de Miranda, Marta Vinhas, estava entusiasmada com a realização deste concurso, já que era um projecto apresentado na sua candidatura. À frente dos destinos da associação desde Outubro, Marta Vinhas estava à espera de mais participantes, lamentando a vergonha o nervosismo dos colegas. No entanto, a presidente da associação espera, nas próximas edições, ter mais concorrentes.