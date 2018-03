Fraterna promove reunião sobre Projeto RiseWise em Guimarães

A Cooperativa Municipal Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social acolhe uma reunião no âmbito do projeto RiseWise (Women with disabilities In Social Engagement), que se estende entre os dias 14, 15 e 16 de março.



O projeto RiseWise centra-se no estudo dos obstáculos que as mulheres com deficiência têm de enfrentar nas diferentes dimensões da sua vida, tentando identificar as melhores práticas existentes em vários países da UE, representando ambientes culturais e socioeconómicas diferentes, com vista à sua integração e à melhoria da sua qualidade de vida. Através da aplicação de um método inovador de análise, baseado na experiência adquirida com o intercâmbio entre investigadores, especialista em inovação tecnológica e profissionais no espaço europeu, o projeto irá identificar um conjunto de linhas multissetoriais que possam contribuir para melhorar a integração e o envolvimento deste segmento da população na sociedade.



Entre as entidades presentes nota de destaque para a representação de cinco países da União Europeia, desde universidades a organizações da sociedade civil.



O balanço deste projeto será explicado numa conferência de imprensa, com a participação da Coordenadora do Consórcio Europeu do Projeto, Cinzia Leone, da Universidade de Génova, ainda Juan Pavón, da Universidade Complutence de Madrid, bem como, os parceiros portugueses, ou seja, a Universidade do Minho e a Fraterna.