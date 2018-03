Futsal masculino da AAUMinho nas Fases Finais!

A equipa de Futsal masculino da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho) garantiu a sua presença nas Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNUs), após somar quatro vitórias e uma derrota na 2ª Jornada de Apuramento.



A jogar em casa, a AAUMinho conseguiu apresentar-se na sua máxima força nesta jornada de apuramento.



Apesar de se terem estreado com uma derrota por 1-3 frente ao IPLeiria, os minhotos não quebraram animicamente e mostraram a fibra de que são feitos.



Nas quatro partidas sequentes, quatro vitórias! As duas primeiras foram goleadas, frente à AAUAlg (6-2) e ao Politécnico de Castelo Branco (7-0), onde o conjunto de Anselmo Calais se mostrou muito seguro.



Os dois restantes embates resultaram em mais duas vitórias, desta feita, frente ao Politécnico de Santarém (3-1) e à AAUAÉvora (4-1).



Com estes resultados a AAUMinho classificou-se para as Fases Finais dos CNUs onde irá tentar conquistar o título que deixou fugir em 2017.



Segundo o técnico dos minhotos, Anselmo Calais o objetivo foi cumprido, pelo menos o primeiro. Agora, com a presença em Aveiro garantida, o foco centra-se na luta pelas medalhas.



O técnico minhoto salientou que equipa está em fase de renovação, mas pelo que se viu nesta 2ª jornada em Braga, a luta pelos lugares do pódio vai ser uma realidade!