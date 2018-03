Gabinete de Apoio à Vítima com instalações renovadas

Mais funcionais e, sobretudo, com maior dignidade para tratar condignamente os casos que acolhem diariamente. É com estas características que se apresentam as novas instalações do Gabinete Apoio à Vítima de Braga, sediada na Junta de Freguesia de S. Victor, cuja inauguração está marcada para a 12 de Abril.

O autarca da Junta de S. Victor relevou ao CM que aquando a mudança na coordenação da APAV de Braga, os novos dirigentes e junta de freguesia delinearem um plano de restruturação com o objectivo de dotar o espaço de melhores condições para o desempenho de uma tarefa que se tem mostrado frutífera. As instalações estavam ultrapassadas, não eram funcionais e estavam muito degradadas, avançou Ricardo Silva, autarca de S. Victor, acrescentando que o gabinete da APAV não apresentava condições de privacidade para o atendimento às vítimas.



O projecto agora concluído permitiu subdividir o espaço, dotando-o de uma área para a componente mais técnica, outra para o atendimento e ainda uma outra, multifuncional, reservada aos estagiários que possam colaborar com a associação.

Conseguimos ir ao encontro das necessidades da APAV embora o projecto não esteja totalmente como pretendíamos. Mas, o espaço apresenta hoje outra dignidade para as vítimas que ali se deslocam, assegura o edil.

Além da remodelação da estrutura, todo o espaço foi apetrechado com mobiliário novo, investimento que esteve a cargo da APAV.