Guerreiras do Minho recebem hoje o Vilaverdense

Queremos vencer o dérbi. O SC Braga recebe, a partir das 15 horas, no Estádio 1.º de Maio, o Vilaverdense FC, num dérbi minhoto que anima a 17.ª jornada da Liga Feminina. Técnico Miguel Santos quer uma equipa dominadora e finalizadora de olhos postos na vitória.

É um dérbi e queremos continuar vitoriosos. Queremos dominar o jogo e criar muitas situações de finalização para fazer o maior número de golos possíveis. Sabemos que o Vilaverdense FC é uma equipa que nos vai criar muitas dificuldades, tal como nos criou em sua casa. O adversário pode apresentar dois sistemas tácticos e estamos preparados para essas duas situações. No entanto, estamos conscientes das nossas qualidades e do clube que representamos. Queremos proporcionar a todos os adeptos do SC Braga um bom espectáculo no nosso terreno, sublinhou o treinador na antevisão ao jogo, garantindo não existir qualquer tipo de sentimento de vingança, depois do empate a uma bola na primeira volta.



Não vamos procurar nenhuma vingança. Vamos procurar impor o nosso jogo perante o nosso adversário. Vamos jogar com um sentimento de dérbi e queremos muito continuar a vencer em casa. No 1.º de Maio manda o SC Braga, frisou, orgulhoso pelo rendimento ofensivo do conjunto arsenalista.

No ponto de vista ofensivo, criamos muitas oportunidades, o que faz com que várias atletas estejam a lutar pelo título de melhores marcadoras. Isso é trabalho nosso e enche-nos de orgulho. É gratificante para toda a equipa técnica e é um sentimento de felicidade enorme para todas as atletas, rematou, endereçando os parabéns à selecção nacional feminina e à Federação Portuguesa de Futebol pelo terceiro lugar na Algarve Cup.