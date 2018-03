Guerreiras do Minho receberam e goelaram Vilaverdense

Um dérbi minhoto de sentido único. O SC Braga goleou, de forma categórica, o Vilaverdense, por expressivos 6-0, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino. Pauleta e Laura estiveram em destaque ao bisarem na partida, com os outros golos apontados por Francisca e Edite. Dolores foi uma das melhores em campo, com três assistências e um jogo de elevado nível, tanto no meio-campo como no ataque arsenalista.

Depois do empate a uma bola na primeira volta, o SC Braga voltou a demonstrar a supremacia caseira, dominando, por completo, o jogo, perante um Vilaverdense que nunca conseguiu chegar com perigo à baliza de Rute Costa, à excepção de um livre já na recta final do encontro.



A entrada forte em campo das guerreiras materializou-se com o golo de Francisca, num cabeceamento letal após canto apontado por Dolores.

Foi de bola parada que o SC Braga ampliou, pouco depois, o marcador, em novo pontapé de canto de Dolores. Daniela Araújo desviou a bola, que acabou por sobrar para Pauleta atirar em cheio para um grande golo.

Ao intervalo, Zé Rui lançou Ronalda para tentar reagir na segunda parte, mas a estratégia do técnico vilaverdense foi travada por um golo supersónico de Laura, 38 segundos após o reatamento. Perda de bola de Cláudia Machado e desentendimento com a guardiã, numa oferta aproveitada da melhor forma pela avançada bracarense.



O golo aniquilou, totalmente, a reacção do Vilaverdense e embalou o SC Braga para a goleada, já que a equipa adversária acabou por quebrar o ritmo e baixar linhas.

Dolores e Laura viram Daniela negar o quarto golo, que surgiu aos 67 minutos. Novo canto de Dolores, confusão na área com a bola a sobrar para o remate potente de Pauleta.

Eficácia ofensiva das guerreiras deu ainda mais dois golos: o quinto nasceu de uma jogada individual de Edite, a dar o golo a Laura, e a goleada ficou selada com um grande momento de Edite, com dois toques a tirar a guarda-redes do caminho.