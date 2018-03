Harmos Festival traz três concertos a Braga

Braga volta a acolher o HARMOS Festival, um conceito único em todo o espaço europeu que reúne os melhores alunos das mais conceituadas escolas superiores do mundo.



A realizar de 20 e 24 de Março, o HARMOS Festival traz a Braga três concertos agendados para os dias 22, 23 e 24 de Março. Os concertos terão lugar na Basílica dos Congregados, no Conservatório Bomfim - Auditório José Sarmento e no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga. Os concertos estão agendados para as 21h30, com entrada livre.



O HARMOS reúne os melhores alunos de algumas das mais conceituadas escolas superiores de música do mundo. A confrontação entre tradição e contemporaneidade confere identidade ao conceito HARMOS e aproxima os músicos dos seus públicos.



PROGRAMA

· 22 Março | 21h30 | Basílica dos Congregados

Ensemble Symaethis França, com Adeline Cartier, cravo; Angelina Holzhofer, violino; Hermine Marti, flauta de bisel.

· 23 Março | 21h30 | Conservatório Bomfim (Auditório José Sarmento)

Piano Trio Alemanha, com Arata Yumi, violino; Timothy Hopkins, violoncelo; Hyelee Kang, piano.

· 24 Março | 15h30 | Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga

Masterclasse de Piano, com Sara Vujadinovic e Kanako Ninomiya.

· 24 Março | 21h30 | Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga

Duo2, com Sara Vujadinovic, piano e Kanako Ninomiya, piano.